Scorsese revela primeiras imagens de seu novo western

Martin Scorsese revelou nesta quinta-feira (27), na CinemaCon, em Las Vegas, as primeiras imagens de seu novo western, "Assassinos da Lua das Flores", em que Leonardo DiCaprio interpreta um assassino em série que ataca nativos americanos de Oklahoma para tomar seu petróleo.



Ambientado nos anos 1920, o filme mostra a situação da tribo Osage, dona de uma terra rica em petróleo, que se vê afetada repentinamente por assassinatos misteriosos e desaparecimentos.



O trailer, que estreou na convenção de donos de salas de cinema, mostra Leonardo DiCaprio como "Ernest Burkhart", um homem apaixonado por uma nativa americana (Lily Gladstone), que se vê envolvido em uma conspiração tramada pelo magnata "William Hale", interpretado por um Robert De Niro sedento por petróleo.



O filme permitiu a Scorsese, 80, reunir pela primeira vez em uma produção dois de seus atores favoritos, uma dupla investigada por um agente do FBI encarregado de solucionar os assassinatos, interpretado por Jesse Plemons.



Com esta história de amor ofuscada pela ganância, o gigante americano do cinema quis explorar as motivações do assassinato dos membros dessa tribo indígena.



- Passado esquecido -



O diretor queria mostrar como alguns americanos "eram capazes de racionalizar a violência - inclusive contra aqueles que amavam - dizendo, simplesmente: 'Isto é a civilização. Um grupo entra e outro sai'."



O filme aborda "uma parte esquecida do nosso passado", disse Leonardo DiCaprio, que iria interpretar o detetive do FBI, mas optou por encarnar o assassino, após passar um tempo com os índios Osage.



O filme foi rodado no local real dos fatos e terá pré-estreia no Festival de Cannes, no mês que vem, antes de chegar aos cinemas, em outubro.



- Prêmio -



Produzido inicialmente pelos estúdios Paramount, o filme, de três horas e meia e orçamento de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão), foi adquirido pela Apple, que concordou em lançá-lo nos cinemas antes de disponibilizá-lo em sua plataforma de streaming.



"Estou muito feliz por estrear nos cinemas antes de o filme estar disponível em casa", festejou Scorsese. Produzido pela Netflix, seu filme anterior, "O Irlandês", teve uma estreia bastante limitada nos cinemas antes de chegar ao streaming.



A organização da CinemaCon entregou ao diretor um prêmio pelo conjunto da obra. Seu trabalho "será venerado por séculos e gerações", elogiou Leonardo DiCaprio.



O último dia do evento contou com a presença inesperada da cantora Rihanna. A estrela do pop promoveu o novo filme dos "Smurfs", com estreia prevista para 2025, em que dublará a personagem "Smurfette".



