EUA sanciona Rússia e Irã por 'fazer cidadãos americanos reféns'

Os Estados Unidos impuseram novas sanções à Guarda Revolucionária Iraniana e à agência de inteligência russa FSB, acusando-as de "fazer cidadãos americanos reféns", entre eles o repórter do Wall Street Journal preso na Rússia no mês passado.



Os Estados Unidos "mostram que não é aceitável recorrer a este comportamento desprezível que consiste em utilizar pessoas como peões [de xadrez], moedas de troca, sem arcar com as consequências", declarou um alto funcionário americano sob condição de anonimato.



Ambas as entidades já tinham sido alvo de sanções dos Departamentos de Estado e Tesouro dos Estados Unidos.



Estas medidas punitivas adicionais estão destinadas a "responsabilizar os culpados e, portanto, evitar que ocorra uma nova rodada de casos assim", disse o funcionário.



No fim de março, o serviço de segurança russo prendeu Evan Gershkovich, de 31 anos, correspondente da renomada publicação americana The Wall Street Journal, sob a acusação de espionagem, enquanto ele estava a trabalho em Ecaterimburgo, na região dos Urais.



O Kremlin afirma que ele foi detido em "flagrante delito [...] de espionagem", sem apresentar provas, classificando o expediente como sigiloso. Gershkovich é acusado de coletar informação sobre a indústria de defesa. O jornalista nega categoricamente essa acusação, que é punível com 20 anos de prisão.



Washington busca sua libertação e também a de Paul Whelan, um ex-fuzileiro naval americano detido na Rússia em 2018 e condenado à prisão dois anos depois por suposta espionagem.



No ano passado, durante uma troca de prisioneiros com Moscou, Washington conseguiu a libertação da jogadora de basquete americana Brittney Griner, detida na Rússia por posse de um vaporizador e de um líquido que continha cannabis, em troca do traficante de armas Viktor Bout, que estava preso nos Estados Unidos.



Pelo menos três americanos de origem iraniana estão detidos no Irã, entre eles o empresário Siamak Namazi, que está recluso na prisão de Evin em Teerã desde 2015.



O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou quatro altos funcionários da Guarda Revolucionária Iraniana.