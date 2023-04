Um militar morre e outro fica ferido após ataque armado no Equador

Um militar morreu e outro ficou ferido, nesta quinta-feira (27), durante uma emboscada enquanto viajavam para Guaiaquil, uma das cidades mais afetadas pela violência e o tráfico de drogas no Equador, informou a Marinha.



Os militares estavam em um veículo quando foram interceptados em uma estrada "por sujeitos fortemente armados que abriram fogo, deixando um tripulante morto e um oficial ferido", informou a instituição em nota.



Guaiaquil, no sudoeste do Equador, é um dos pontos de saída de drogas para os Estados Unidos e Europa. A presença do crime organizado transformou o estratégico porto em uma das cidades mais violentas do país.



Uma penitenciária de Guaiaquil tem sido o principal cenário de massacres carcerários que eclodiram desde fevereiro de 2021 e tiraram a vida de cerca de 420 detentos.



O Equador enfrenta uma onda de violência por uma disputa entre gangues de traficantes que usam as penitenciárias como centros de operações. No ano passado, o país apreendeu mais de 200 toneladas de drogas.



Guaiaquil é uma das três cidades da província de Guayas que estão sob estado de exceção. O mecanismo permite a mobilização de militares nas ruas e a imposição de toques de recolher.



"A ação covarde de criminosos não intimidará a ação corajosa de nossa instituição e das Forças Armadas, nem impedirá a luta pela segurança", acrescentou a Marinha, que em estado de emergência colabora nas operações de segurança.



O outrora pacífico Equador também mantém sob estado de exceção as províncias de Santa Elena, Los Ríos e Esmeraldas. Nesta última, nove pessoas morreram quando cerca de trinta homens abriram fogo em um porto de pescadores artesanais em 11 de abril.