Um dos jornais mais antigos do mundo deixará de publicar a edição impressa

O jornal estatal austríaco Wiener Zeitung, fundado em 1703 durante o Império Habsburgo e que resistiu a duas guerras mundiais, vai deixar de publicar a sua edição impressa, após uma lei votada nesta quinta-feira (27) no Parlamento austríaco.



A câmara baixa austríaca aprovou nesta quinta-feira uma nova legislação sobre os veículos de comunicação social que estipula que, a partir de 1º de julho, este jornal estatal, considerado um dos mais antigos do mundo, deixará de ser vendido nas bancas, segundo a Associação Mundial de Imprensa.



Este jornal manterá, no entanto, o seu portal na Internet, com a possibilidade de publicações pontuais em papel "dependendo das verbas disponíveis".



Fundado com o nome de Wiennerisches Diarium e renomeado em 1780, este jornal foi nacionalizado no século XIX pelo imperador Franz Joseph I e atualmente pertence à República da Áustria.



Embora mantenha uma parte independente no nível editorial, também atua como Diário Oficial e publica informações sobre empresas austríacas.



A redação denunciou um projeto "destruidor" que priva o jornal de recursos suficientes para imprimir a versão em papel.



"Ninguém sabe qual será o futuro da publicação e se fará um jornalismo rigoroso", lamenta Mathias Ziegler, chefe adjunto de redação de um jornal com tiragem de 20 mil exemplares por dia e quase o dobro no fim de semana.



Quase metade dos 200 funcionários, 40 deles jornalistas, pode ser demitida devido ao fim da publicação impressa, segundo os sindicatos.