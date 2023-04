Reino Unido quer proteger melhor os apostadores

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (27) uma modernização e fortalecimento dos regulamentos para proteger os apostadores online.



O projeto de reforma pretende obrigar as plataformas a reforçar os controles para proteger "aqueles que não podem arcar nem com pequenas perdas", anunciou a ministra da Cultura, Lucy Fraser, aos deputados.



O setor de apostas responde por mais de 14 bilhões de libras esterlinas (17,4 bilhões de dólares, 88 bilhões de reais no câmbio atual) no Reino Unido, 45% online, de acordo com a comissão de jogos.



"Quando o jogo se torna um vício, pode destruir vidas", disse a ministra.



A nova regulamentação obrigará as empresas do setor a financiar programas de prevenção e tratamento.



O governo conservador também quer proteger melhor os menores, garantindo que eles não possam apostar.



O grupo Entain, dono da Ladbrokes, um dos pesos pesados do setor, celebrou o anúncio da reforma e a "clareza que vai trazer ao setor e aos clientes", destacando as medidas que já aplica para proteger os jogadores do vício.



