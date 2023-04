Sobreviventes de massacre em Burkina relatam seu martírio

Sobreviventes de um massacre no norte de Burkina Faso relataram o tormento sofrido há uma semana, quando homens uniformizados passaram horas matando arbitrariamente os moradores, incluindo mulheres com bebês nas costas.



O banho de sangue começou em 20 de abril na aldeia de Karma, em uma parte do país que já havia sido duramente atingida pelo jihadismo, mas a tragédia só foi divulgada no domingo.



O promotor regional Lamine Kabore disse à AFP que "cerca de 60 pessoas" foram mortas por agressores vestidos com uniforme militar.



Mas em um comunicado divulgado na terça-feira, sobreviventes e moradores locais disseram que o número de vítimas chegou a mais de 100 em um massacre que durou horas.



Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, afirmou em um comunicado separado que houve relatos de "pelo menos 150 civis" mortos.



- Do alívio ao terror -



Os sobreviventes explicaram que por volta das 7h30 daquele dia, a aldeia de cerca de 400 pessoas foi cercada por "um grande número de homens uniformizados" que chegaram em motocicletas, vans, veículos armados "e um tanque".



Alguns moradores saíram para cumprimentá-los, felizes com a chegada dos "soldados", mas sua alegria logo se transformou em terror quando a matança começou, disse o comunicado.



"Várias pessoas foram mortas no local onde se encontravam sem qualquer formalidade (...) homens, crianças e idosos", diz o texto.



As pessoas que tentaram se esconder receberam ordens para sair, enquanto os agressores arrombaram portas e incendiaram armazéns.



"Os feridos que tentaram fugir foram perseguidos e mortos (...) e algumas mulheres foram executadas enquanto carregavam seus bebês nas costas", narraram os sobreviventes.



O massacre durou até por volta das 14h, quando os soldados se afastaram em direção a Dingiri, uma cidade ao norte de Karma, disseram.



A comunidade afirmou que as vítimas ainda estavam a céu aberto na terça-feira. Eles tentaram ir ao vilarejo na segunda-feira para enterrar os corpos, mas o exército bloqueou o caminho.



O massacre ocorreu uma semana depois que 34 voluntários da defesa e seis soldados foram mortos por supostos jihadistas em Aorema, um vilarejo a 40 quilômetros de Karma.



Após esse ataque, a junta militar de Burkina declarou uma "mobilização geral" para dar ao Estado "todos os meios necessários" para combater os jihadistas afiliados à Al-Qaeda e aos grupos do Estado Islâmico.



- ONU pede investigação -



O promotor Kabore disse que estava investigando os assassinatos e deu instruções para prender qualquer um dos envolvidos.



Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU, pediu uma investigação rápida e completa.



"Esta investigação deve ser rápida, completa, independente e imparcial, e deve resultar em alegações credíveis, se quiserem interromper este tipo de ação repugnante", disse ele.



Karma está localizada em uma área rica em ouro, que atraiu um fluxo de garimpeiros ilegais, e perto da fronteira com o Mali, epicentro de uma insurgência jihadista de uma década que se espalhou pelo Sahel.



Burkina Faso foi duramente atingida e seu exército mal equipado foi superado por um inimigo móvel e implacável.



A violência deixou mais de 10.000 mortos, segundo grupos de ajuda não governamentais, e cerca de dois milhões de deslocados.



O incômodo dos militares devido às inúmeras baixas em suas fileiras levou a dois golpes de Estado em 2022, o mais recente em setembro.



O seu promotor, o capitão Ibrahim Traore, estabeleceu para si o objetivo de recuperar 40% do território do Burkina atualmente controlado pelos jihadistas.