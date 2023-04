Rússia afirma que saúda tentativas de promover a paz na Ucrânia

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (27) que saúda qualquer iniciativa que permita aproximar a Ucrânia do "fim do conflito", um dia depois de uma conversa telefônica entre os presidentes da Ucrânia e da China, país que deseja atuar como mediador.



"Estamos preparados para receber qualquer coisa que possa aproximar o fim do conflito na Ucrânia e alcançar as metas que a Rússia estabeleceu", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O presidente ucraniano afirmou na quarta-feira que teve uma "longa e significativa" conversa com Xi Jinping, aliado de Moscou, com quem desejava ter um diálogo há vários meses.



A China apresentou no fim de fevereiro o plano de paz do país para a Ucrânia, mas a iniciativa continua sendo muito vaga e teórica, pois insiste em princípios contraditórios, como o respeito à integridade territorial dos Estados, e portanto da Ucrânia, e a defesa dos interesses diplomáticos e de segurança da Rússia.



Oficialmente, a China afirma ser neutra no conflito, mas Xi Jinping nunca condenou a ofensiva russa contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, e expressou apoio ao presidente russo Vladimir Putin.