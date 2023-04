Wall Street fechou sem tendências definidas nesta quarta-feira (26), entre o impulso dos bons resultados da Microsoft e as preocupações com o setor bancário.



O índice Dow Jones recuou 0,67%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,47% e o S&P; 500 caiu 0,38% ao soar o sino do fechamento.



O banco regional americano First Republic continuou em queda livre com perdas de 30%, alimentando as preocupações sobre as condições de concessão de crédito nos Estados Unidos.



MICROSOFT