A maioria republicana na Câmara dos Representantes (baixa) dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (26), um projeto de lei que vincula o aumento do limite de endividamento do país a um corte dos gastos públicos.



O texto não tem chances de ser aprovado no Senado, onde a situação democrata é maioria. O presidente Joe Biden afirmou que o aumento deste limite "não é negociável". Os Estados Unidos precisam elevar ou suprimir o teto da dívida para evitar entrar em default em meados do ano.