O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cancelou novamente seus comícios de campanha, agendados para quinta-feira (27), devido a um vírus intestinal, poucas semanas antes de uma eleição presidencial acirrada, anunciou o partido presidencial na noite desta quarta-feira (26).



Erdogan tinha a intenção de participar da inauguração da primeira usina nuclear na Turquia, construída pela empresa russa Rosatom, informou no Twitter Erkan Kandemir, vice-presidente do AKP (islâmico e conservador).



As eleições presidenciais de 14 de maio prometem ser difíceis para Erdogan, amplamente criticado por sua gestão dos terremotos que abalaram o sudeste da Turquia no início de fevereiro.



