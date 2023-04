Disney processa governador da Flórida, Ron DeSantis, acusando-o de 'retaliação' política

A Disney abriu nesta quarta (26) um processo contra o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o acusou de vingança política.



O processo foi aberto depois que uma junta designada por ele anulou acordos que davam à gigante do entretenimento o controle sobre a expansão do seu parque de atrações no estado.



DeSantis e a companhia se tornaram inimigos no ano passado, quando a Disney criticou uma lei promovida pelo republicano que proíbe o ensinamento de assuntos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero em escolas primárias da Flórida.



Em represália a essas críticas, o governador designou em fevereiro uma junta para dirigir um distrito especial outorgado à Disney em 1960, em seu parque de diversões de Orlando, que a companhia gere como um governo local.



"Uma campanha seletiva de vingança governamental - orquestrada, em cada passo, pelo governador DeSantis como punição pelo discurso da Disney - ameaça agora as operações comerciais da Disney, põe em perigo seu futuro econômico na região e viola seus direitos constitucionais", indicou a empresa em seu processo apresentado em um tribunal federal do norte da Flórida.