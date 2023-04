Taiwan se prepara para bloqueio chinês em exercício militar anual

As Forças Armadas de Taiwan devem treinar a interceptação de navios de guerra e o como lidar com um bloqueio chinês da ilha durante suas simulações militares anuais em julho, anunciou nesta quarta-feira (26) o ministério da Defesa nesta quarta-feira.



Os exercícios anuais "Han Kuang" (Glória Han) serão divididos em exercícios de guerra cibernéticos em maio para enfrentar "várias ações possíveis da invasão inimiga de Taiwan" e exercícios parcialmente com fogo real em julho, explicou o ministério.



"Nossos cenários são baseados na ameaça atual do inimigo de invadir Taiwan e suas recentes manobras militares para cercar Taiwan", declarou o major Lin Wen-huang.



Taiwan, que tem um governo democrático, vive sob a ameaça constante de ataque de Pequim, que considera a ilha parte de seu território e que deve ser recuperada um dia.



A China utilizou o porta-aviões Shandong durante os exercícios militares organizados no início de abril, durante os quais simulou atacar e bloquear Taiwan.



Os cinco dias de exercícios em julho ajudarão a aumentar a capacidade taiwanesa de interceptar frotas navais e anfíbias chinesas, destacou Lin.



A ilha também incorporou as lições da invasão russa da Ucrânia nos exercícios Han Kuang do ano passado e planeja fazer o mesmo este ano, de acordo com o ministério.



A China intensificou as ameaças nos últimos anos.



Os exercícios bélicos mais recentes do país foram uma resposta à reunião da presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy.



Taiwan e a China continental estão separados pelo Estreito de Taiwan, que Pequim reivindica como parte de seu território.