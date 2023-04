Três aviões militares russos interceptados no Mar Báltico

Alemanha e Grã-Bretanha interceptaram três aviões militares russos sobre o Mar Báltico, anunciou nesta quarta-feira (26) a Força Aérea alemã.



"Voos de reconhecimento interceptados. Os Eurofighters alemães e britânicos foram alertados para identificar três aviões militares. Os dois SU-27 Flanker e um IL-20 da Rússia voavam novamente sem sinais de transponder no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico", afirmou a Força Aérea no Twitter.



Alemanha e Grã-Bretanha participam na operação da Otan de vigilância do espaço aéreo dos Estados bálticos.



Os incidentes com aviões russos e de países da Otan aumentaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. Uma interceptação similar aconteceu em 17 de abril.



Os incidentes aconteceram no Mar Báltico, mas também no Negro e em outros pontos da região.



Em março, a aviação russa interceptou um drone americano Reaper MQ-9 no Mar Negro, que caiu na água. O incidente provocou uma breve escalada das tensões entre Washington e Moscou.