Mattel lança Barbie com síndrome de Down

A fabricante de brinquedos americana Mattel apresentou, nesta terça-feira (25), uma nova Barbie que representa uma pessoa com síndrome de Down, em uma tentativa de que mais crianças vejam a si próprias representadas na boneca popular.



O novo modelo foi lançado no mercado graças a uma colaboração com a Sociedade Nacional da Síndrome de Down (NDSS, na sigla em inglês), para garantir que a boneca represente com precisão alguém com essa condição, informou a empresa.



"A Barbie tem um papel importante nas experiências de uma criança e estamos dedicados a fazer a nossa parte para contrabalançar o estigma social através da brincadeira", disse Lisa McKnight, vice-presidente-executiva e diretora global da Barbie e de bonecas da Mattel.



A nova Barbie já está disponível na internet e estará à venda nas lojas no verão no hemisfério norte.



A boneca é menor que a Barbie média, tem o tronco mais longo que o resto do corpo, as orelhas menores, o arco do nariz chato e os olhos amendoados, traços habituais nas pessoas com síndrome de Down.



Além disso, a estampa de seu vestido tem borboletas e flores amarelas e azuis, símbolos associados à conscientização sobre esta síndrome.



"Esta Barbie serve de recordatório de que nunca devemos subestimar o poder da representação", afirmou Kandi Pickard, presidenta da NDSS. "É um grande passo à frente para a inclusão e um momento que estamos comemorando".



A trissomia 21, também conhecida como síndrome de Down, é uma condição cromossômica congênita que consiste na presença de um cromossomo a mais no par 21 (de um total de 23).



Além das características físicas, provoca deficiência intelectual geralmente de leve a moderada.



Após décadas apresentando a Barbie branca e loira, nos últimos anos a Mattel tem intensificado seus esforços para diversificar o perfil da famosa boneca.



No começo de 2016, a empresa californiana lançou versões "redondas", "pequenas" e "altas" da Barbie; agora, tem 175 modelos diferentes.



O lançamento da nova boneca ocorre enquanto se espera a chegada aos cinemas, em julho, de um filme sobre a Barbie, protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling.



MATTEL