Israelenses se manifestam contra reforma judicial no 75º aniversário do país

Milhares de pessoas se manifestaram, nesta terça-feira (25), em Tel Aviv, contra a reforma judicial proposta pelo governo, coincidindo com o início das festividades pelo 75º aniversário da criação do Estado de Israel.



Os manifestantes se reuniram no mesmo lugar onde, desde janeiro, semanalmente milhares de pessoas protestam em repúdio à polêmica reforma, que consideram antidemocrática e que dividiu a nação.



"Democracia", gritaram os manifestantes, alguns deles com bandeiras israelenses.



Pouco depois, começaram os shows gratuitos, que marcaram o início das festividades para comemorar mais um aniversário da criação de Israel.



Ao iniciar a cerimônia em Jerusalém, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pediu unidade durante seu discurso transmitido em um telão.



"Apenas unidos conseguiremos alcançar nossos objetivos (...) Estar unidos é saber que temos apenas um povo e um só Estado e que não temos e não teremos outra terra", afirmou.



O evento transcorreu com calma, apesar dos temores de que alguns opositores à reforma perturbassem o encontro.



Desde que se anunciou o projeto de reforma, dezenas de milhares de pessoas se manifestaram semanalmente para denunciar o texto.



Em 27 de março, o governo anunciou uma "pausa" legislativa para dar uma "oportunidade [...] ao diálogo".



O Executivo avalia que a medida servirá para equilibrar o poder entre o Parlamento e Suprema Corte, considerada politizada pela atual coalizão governamental, a mais à direita da história de Israel.