Velho demais? Americanos opinam sobre candidatura de Biden

Aos 71 anos, Eloise caminha cerca de sete quilômetros por dia em um parque de Houston, e acredita que o democrata Joe Biden, de 80 anos, tenha energia para um novo mandato.



"Acho que é suficientemente competente para o cargo. Saiu-se bem, é honesto, íntegro. Precisamos que ele continue", opinou Eloise.



O presidente americano anunciou, nesta terça-feira (25), que irá tentar se reeleger a um segundo mandato, ao fim do qual ele teria 86 anos. Mas nem todos estão convencidos a mantê-lo na Casa Branca.



"Está um pouquinho velho", comentou Laura Miranda, de 31 anos, de Nova Jersey. "Mas não sei quem mais poderia ser" candidato, completou, referindo-se à escassez de democratas que se apresentaram para enfrentar possíveis adversários republicanos.



"Ele pode estar com boa saúde agora, mas quem sabe, daqui a seis anos, como ele estará", afirmou Steven Hjupp, de Connecticut. "É uma situação sombria", continuou, sobre os esforços dos democratas contra seus possíveis rivais republicanos, como a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley; o governador da Flórida, Ron DeSantis; e Donald Trump, que já anunciou sua candidatura.



"Acho grandioso. Ele é corajoso, considerando seus 80 anos. Mas está bem e acho que Barack Obama ditou ritmo para ele. Além disso, Biden está na política há bastante tempo. O tempo está do seu lado? Não sei", considerou Aisha Smith, de 42 anos, em Houston, Texas.



Alguns eleitores que aprovam o trabalho de Biden nos últimos dois anos, durante os quais ele enfrentou a pandemia, a guerra na Ucrânia, a inflação e disputas envolvendo a questão do aborto, expressaram preocupação com o anúncio da campanha de reeleição do democrata.



"Fiquei um pouco decepcionado", confessou o executivo de finanças de Nova Jersey Mike Stroube, de 60 anos, sobre o vídeo de lançamento da campanha de Biden. "Esperava que tivéssemos um candidato do Partido Democrata que tivesse a oportunidade de ter sucesso na corrida (presidencial), mas não acredito que Biden seja este candidato."



- Um candidato viável -



"A idade é um problema. Gostaria que pudéssemos ter um candidato viável mais jovem. Não sei se é uma boa ou má notícia, mas não temos tantas alternativas mais jovens, porque o Partido Democrata fez um trabalho ruim neste sentido", comentou o bombeiro James Everett Newman, de 34 anos, em um parque de Houston.



"Gosto do que Biden fez. Acho que foi um trabalho muito bom", avaliou, por sua vez, o aposentado Roger Tilton, de 72 anos, em Washington. Ainda assim, ele acha que é hora de o democrata se aposentar.



"Pessoalmente, gostaria que ele não voltasse a concorrer", disse Tilton. "Mentalmente, não sou tão afiado quanto há 20 anos, e não há como ele ser".



"Enquanto ele estiver saudávelo e puder usar a cabeça como se supõe que deveria, a idade não será um fator", considerou Rodney Grimes, de 59 anos, em Nova York.



- Economia arruinada -



Para os republicanos, os sentimentos em relação a Biden são mais claros. "Acho uma ideia terrível" ele concorrer novamente, disse Riva Fernández, de 54 anos, na cidade de Fort Lauderdale, Flórida. "Realmente espero que DeSantis vença, ele é o cara".



"Ele sequer deveria estar no cargo agora. Metade de sua própria gente não quer que ele se candidate novamente porque arruinou a economia. Tudo o que Trump arrumou, ele destruiu", considerou Ted, de 69 anos, em Houston, referindo-se à inflação e à crise econômica no país.



Também em Houston, embora James Everett tenha ressalvas em relação à idade de Biden, ele acredita que, se não houver escolha, votará nele. "Prefiro um candidato mais jovem, mas não vou deixar de votar nele por isso. Se ele concorrer com algum algum republicano horrível, que deseje acelerar as mudanças climáticas, criminalizar o aborto e outras coisas, prefiro Biden".