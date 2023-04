Governo da Colômbia e ELN adiam para 2 de maio a terceira rodada de negociações em Cuba

O início da terceira rodada de negociações entre o governo colombiano e a guerrilha do ELN em Havana, que busca chegar a uma trégua, foi adiado para 2 de maio, informou a Chancelaria cubana nesta terça-feira (25).



A nova rodada de negociações rotativas estava marcada para começar nesta quarta-feira, 26 de abril, em Cuba, depois de ter começado em novembro na Venezuela e passado pelo México em março.



"Sediaremos, a partir do dia 2 de maio, com a tradicional disposição e imparcialidade de Cuba como fiador e sede alternativa, a celebração em Havana do Terceiro Ciclo da Mesa de Diálogos de Paz entre o Governo colombiano e o ELN", disse o chanceler Bruno Rodríguez em mensagem no Twitter.



Por sua vez, a delegação do governo colombiano ratificou em um tuíte do Alto Comissariado para a Paz "sua vontade de avançar no processo" e agradeceu o apoio de Cuba.