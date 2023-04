Importante obra do pintor Reynolds foi comprada pela National Portrait Gallery

A pintura "Retrato de Mai (Omai)" do britânico Joshua Reynolds, que até agora pertenceu a particulares, foi comprada por 50 milhões de libras (56,4 milhões de euros, 314,5 milhões de reais na cotação atual) por várias instituições, entre elas a National Portrait Gallery (NPG), anunciou a instituição nesta terça-feira (25).



A aquisição dessa obra mobilizou o museu público londrino, que arrecadou 25 milhões de libras (157,5 milhões de reais na cotação atual), e outras instituições culturais como o National Heritage Memorial Fund, o Art Fund e o Getty Museum dos Estados Unidos.



A pintura, que retrata um jovem polinésio em tamanho real chamado Mai (também conhecido como Omai), descalço e vestido com um turbante branco e túnica de inspiração oriental, é considerada uma das principais obras de Joshua Reynolds, cujo nascimento completa 300 anos este ano.



Este jovem polinésio foi levado de sua ilha natal para a Inglaterra em 1774 pelo explorador James Cook.



Omai passou três anos em Londres, onde conheceu o rei George III, que o convidou para a cerimônia de inauguração do Parlamento e participou de noites literárias. Ele finalmente voltou para sua ilha em 1777.



"Retrato de Mai (Omai)" será exibido ao público a partir de 22 de junho por ocasião da reabertura da NPG após três anos de obras.



A obra também será exibida "regularmente" nos Estados Unidos a partir de 2026, disseram NPG e Getty Museum em um comunicado conjunto.



O governo proibiu a saída da tela do Reino Unido e o Ministério da Cultura a considerou "intrinsecamente vinculada às grandes viagens de exploração e descoberta" do país.



