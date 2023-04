Primeiro voo de migrantes repatriados dos EUA desde 2020 chega a Havana

Os Estados Unidos retomaram, nesta segunda-feira (24), os voos de repatriação, suspensos desde 2020, com um avião no qual viajaram 123 cubanos que entraram de forma irregular no território americano, informou o Ministério de Interior de Cuba.



"O primeiro voo procedente dos Estados Unidos com migrantes irregulares desde dezembro de 2020, ocorreu nesta segunda-feira, 24 de abril, com 123 pessoas", informou a pasta em um comunicado.



A repatriação aérea acontece após a maior onda migratória de cubanos, que levou à saída de mais de 300 mil insulares de seu país rumo aos Estados Unidos só em 2022.



Esse êxodo em massa foi motivado pela crise econômica do país caribenho, a pior em 30 anos, agravada pela pandemia de covid-19 e o endurecimento do embargo econômico americano.



O fluxo de emigrantes superou a crise dos balseros em 1994, quando mais de 35 mil cubanos deixaram a ilha em barcos em direção à Flórida, e a do Mariel em 1980, com a saída de 125 mil cubanos.



Washington conseguiu interromper o êxodo mais recente com um programa que prevê a entrada mensal em seu território de 30 mil nacionais de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela.



Segundo autoridades americanas, até o início de março, cerca de 10 mil cubanos se beneficiaram dessa medida.



As devoluções aéreas haviam sido suspensas durante a pandemia, mas, ao retomar suas conversas migratórias em 2022, Havana e Washington concordaram em reativar esse mecanismo para incentivar a migração legal, segura e ordenada.



Entre os migrantes que chegaram ao aeroporto internacional José Martí nesta primeira viagem estavam "40 balseros capturados nas costas" americanas e "83 detidos na fronteira sul" com o México, acrescentou o Ministério do Interior.



De acordo com a pasta, até agora em 2023, a Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou 37 retornos por via marítima, que se somam a esta devolução aérea, totalizando 2.514 cubanos repatriados.