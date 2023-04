Exemplar da primeira coleção de obras de Shakespeare é exposto em Londres

Um exemplar da primeira coleção completa de obras de teatro de William Shakespeare foi exposto, nesta segunda-feira (24), em Londres, aproveitando o 400º aniversário da publicação desta excepcional obra literária.



Exposto na biblioteca Guildhall, o exemplar é um dos melhor conservados da primeira compilação de trabalhos do dramaturgo britânico, que inclui peças como "MacBeth" e "Noite de Reis".



A obra foi publicada pela primeira vez em 8 de novembro de 1623, sete anos depois da morte de Shakespeare.



Peter Ross, responsável pela biblioteca Guildhall, decidiu exibi-la nesta segunda-feira pela proximidade com o dia 23 de abril, considerada a data de nascimento de Shakespeare, embora não se saiba se ele nasceu exatamente neste dia.



"Sem esta coletânea, teríamos perdido grande parte do patrimônio de Shakespeare", destaca Ross.



Em 1623, foram impressas cerca de 750 cópias desta obra, que inclui 36 peças de teatro. Mas apenas cerca de 233 foram preservadas.



"Shakespeare tem um peso tão importante em nossa cultura que, ao ver uma obra como esta, acho incrível que tenha sobrevivido", afirmou Robert Richards, de 81 anos, um visitante visivelmente impressionado.



Outros exemplares serão exibidos antes do final do ano no Reino Unido, assim como nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, de acordo com o responsável pela biblioteca.