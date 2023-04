O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os generais que se enfrentam no Sudão acordaram um cessar-fogo de três dias a partir de terça-feira após novas tentativas frustradas de dar uma trégua ao conflito.



"Após negociações intensas nas últimas 48 horas, as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido acordaram um cessar-fogo em todo o país a partir da meia-noite de 24 de abril, que vai durar 72 horas", declarou Blinken em um comunicado divulgado duas horas antes de a trégua entrar em vigor.