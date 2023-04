Atentado a delegacia no Paquistão deixa ao menos três mortos, diz polícia

Um atentado a bomba contra uma delegacia antiterrorismo no Paquistão deixou pelo menos três mortos, nesta segunda-feira (24), e provocou o desmoronamento do edifício, anunciou a polícia.



"Duas bombas explodiram" na delegacia de polícia, "causando a morte de ao menos três pessoas" em Kabal, uma cidade do vale de Swat, no noroeste do país, declarou à AFP um funcionário da polícia local, Attaullah Khan.



"Outras 17 pessoas ficaram feridas. Não estamos seguros da identidade dos mortos. No entanto, uma ampla maioria dos enviados para os hospitais são policiais", acrescentou Khan.



"As explosões ocorreram dentro de uma delegacia, o que causou o colapso do edifício", disse Khalid Sohail, um funcionário da polícia.



Bilal Faizi, porta-voz dos serviços provinciais de resgate, apontou que segue a busca por mais feridos.



Não houve reivindicação da autoria do ataque, mas desde o começo do ano, os ataques a postos da polícia estão regularmente relacionados a talibãs paquistaneses.