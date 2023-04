Um atentado contra uma delegacia antiterrorismo no Paquistão deixou pelo menos três mortos nesta segunda-feira(24) e provocou o desmoronamento do edifício, anunciou a polícia.



"Duas bombas explodiram" na delegacia de polícia, "causando a morte de ao menos três pessoas" em Kabal, uma cidade do vale de Swat, no noroeste do país, declarou à AFP um funcionário da polícia local, Attaullah Khan.