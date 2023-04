O emissário das Nações Unidas no Sudão, Volker Perthes, permanecerá neste país do leste da África, apesar dos violentos confrontos entre forças rivais que já deixaram mais de 420 mortos, anunciou a organização nesta segunda-feira(24).



Enquanto cerca de 700 funcionários da ONU, trabalhadores humanitários, diplomatas e suas famílias chegaram a Porto Sudão para serem evacuados, parte do pessoal, incluindo Perthes, permanecerá no país e "continuará trabalhando para encontrar uma solução para a crise atual e voltar às tarefas solicitadas pela ONU", informou uma nota da organização.