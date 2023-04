Ativistas ambientais bloqueiam trânsito em Berlim

Ativistas ambientais do grupo alemão "Letzte Generation" (Última Geração) bloquearam o tráfego em diferentes pontos de Berlim nesta segunda-feira (24) para pressionar o governo de Olaf Scholz, disse um jornalista da AFP.



"Nós, Última Geração, estamos bloqueando 20 pontos de Berlim hoje. Estamos paralisando a cidade para que o governo se mova", disse Raphael Thelen, ativista do movimento, em um vídeo divulgado no Twitter.



Um porta-voz da polícia da cidade disse à AFP que identificou protestos em 33 locais da capital, sobretudo no anel rodoviário, onde os ativistas se agarraram ao asfalto.



De coletes laranjas, os manifestantes estavam sentados de pernas cruzadas em pequenos grupos de duas ou três pessoas, com as calças e as mãos coladas no asfalto.



"É relativamente simples reduzir as emissões. Os 10% mais ricos da Alemanha consomem tanta energia quanto os 50% mais pobres", disse Raphael Thelen.



No entanto, a presidente do partido Os Verdes, Britta Hasselmann, expressou dúvidas sobre o êxito das ações de bloqueio em Berlim. São "improdutivas", afirmou ao canal público ARD, em mobilizar a sociedade em torno da proteção ambiental.



Nos últimos meses, o grupo de ativistas realizou uma série de protestos, bloqueando estradas importantes e jogando diferentes substâncias em pinturas em museus. As ações desencadearam centenas de processos judiciais por serem consideradas como perturbações da ordem pública.



O governo do chanceler Olaf Scholz tem ambiciosas metas climáticas, mas os ativistas duvidam de sua capacidade de cumprir compromissos como produzir 80% da eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030.



