Pesquisa aponta queda no apoio à monarquia britânica

A maioria dos britânicos permanece a favor da monarquia, mas o apoio ao rei diminuiu entre os mais jovens, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (24), a menos de duas semanas da coroação de Charles III.



A pesquisa, realizada virtualmente pelo instituto YouGov em meados de abril, revela que 58% dos 4.592 britânicos entrevistados acredita que um monarca é melhor do que um chefe de Estado eleito democraticamente.



Embora a maioria dos britânicos continue a apoiar a monarquia, o respaldo diminuiu. Em 2012, cerca de 75% dos britânicos preferiam um monarca a um político eleito democraticamente, de acordo com outra pesquisa do YouGov sobre os 60 anos de reinado de Elizabeth II.



A nova pesquisa, encomendada pela BBC, destaca diferenças significativas de opinião com base na idade: 78% das pessoas com mais de 65 anos são favoráveis à monarquia, número que cai para 32% na faixa 18-24 anos.



Nessa faixa etária, 38% desejam um chefe de Estado designado por eleições e 30% declaram não ter opinião; 78% dos jovens entrevistados também afirma não ter qualquer interesse pela família real.



Outra pesquisa, realizada em meados de abril, indicou que quase dois terços dos britânicos não estão interessados na coroação que acontecerá em 6 de maio; 59% dos mais jovens consideram que Charles III está "desconectado" dos cidadãos. O mesmo sentimento prevalece para 45% dos britânicos.



O custo que a coroação pode acarretar, que não foi divulgado até o momento, desencadeou uma onda de críticas em um país com 10% de inflação.



Apesar de tudo, 54% dos britânicos acredita que a instituição continua sendo positiva para o país e contribui mais do que custa, embora os mais jovens sejam mais céticos (40%).