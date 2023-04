Dezenas de corpos de supostos membros de uma seita são exumados no Quênia

Mais 26 corpos foram exumados no leste do Quênia neste domingo (23), elevando para mais de 50 o número de cadáveres encontrados pela polícia em pouco mais de uma semana, dentro de uma investigação sobre a morte de seguidores de uma seita religiosa.



"Hoje [domingo], exumamos 26 corpos, o que eleva o número total para 47" nos últimos três dias, declarou Charles Kamau, chefe de investigações criminais do subcomitê de Malindi (leste), que acrescentou que as buscas continuam.



Na semana passada, as autoridades encontraram os corpos de quatro adeptos da Igreja Internacional da Boa Nova (Good News International Church, em inglês), dirigida por Makenzie Nthenge, que teria instado seus seguidores a jejuar para "conhecer Jesus".



Os investigadores intervieram na região após uma denúncia que apontava a existência de uma possível vala comum.



Contudo, muitos adeptos da seita ainda estão escondidos em uma área de mata.



Uma mulher foi encontrada neste domingo pelas autoridades com os olhos esbugalhados e recusando-se a ingerir alimentos, antes de ser transferida em uma ambulância.



A mulher "recusou absolutamente os primeiros socorros e fechou a boca com força, negando-se a comer e quis continuar seu jejum até a morte", declarou à AFP Hussein Khalid, membro da organização Haki Africa, que alertou a polícia sobre as atividades da seita.



"Pedimos ao governo nacional que envie tropas ao terreno para que possamos ir no interior [da mata] para socorrer as vítimas que continuam jejuando até a morte", acrescentou.



Outros 11 fiéis, sete homens e quatro mulheres de entre 17 e 49 anos, foram hospitalizados na semana passada após receberem ajuda na região de mata, conhecida como Shakahola.



O líder da seita, Makenzie Nthenge, compareceu à polícia em 15 de abril, antes de ser detido.



Uma fonte policial afirmou que Nthenge iniciou uma greve de fome e que "está orando e jejuando" enquanto permanece preso.



Segundo a imprensa local, seis seguidores de Makenzie Nthenge também foram detidos.



- 'Grande comoção' -



Em um relatório, a polícia indicou que recebeu informações sobre várias pessoas "mortas de fome com o pretexto de conhecer Jesus depois que um suspeito, Makenzie Nthenge, pastor da Igreja Internacional da Boa Nova, fez nelas uma lavagem cerebral".



De acordo com a mídia local, Makenzie Nthenge tinha sido detido e indiciado no mês passado depois que duas crianças morreram de fome enquanto estavam sendo cuidadas por seus pais.



No entanto, ele pagou uma fiança de 100.000 xelins quenianos (R$ 3.728) e foi liberado.



Homens vestidos com uniformes brancos e máscaras continuam escavando a terra em busca de outros corpos, constatou neste domingo um jornalista da AFP.



"Muitos agentes de segurança foram enviados para a mata de quase 320 hectares, que está cercada e declarada como cena de crime", afirmou no Twitter o ministro do Interior, Kithure Kindiki, que acrescentou que vai comaprecer ao local na terça-feira.



Vários corpos foram colocados em sacos cadavéricos azuis, segundo um jornalista da AFP.



"É um duro golpe e uma grande comoção para nosso país", declarou à AFP Sebastian Muteti, responsável pela proteção da infância no condado de Kilifi.



O caso será apreciado pela Justiça em 2 de maio.



