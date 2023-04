Canadá suspende atividade diplomática no Sudão e retira funcionários

O Canadá anunciou neste domingo (23) que estava suspendendo temporariamente suas operações diplomáticas no Sudão e que sua equipe trabalharia em um local seguro fora do país, devido à deterioração da situação pelos combates entre o exército e os paramilitares.



"A situação no Sudão se deteriorou rapidamente, tornando impossível garantir a segurança de nosso pessoal em Cartum", disse o governo de Ottawa em nota.



"Tomamos a decisão de suspender temporariamente nossas operações no Sudão. Nossos diplomatas estão seguros e trabalhando de fora do país", disse a chanceler canadense, Mélanie Joly, no Twitter.



O pessoal recrutado localmente permanece na capital sudanesa, acrescentaram as autoridades, sublinhando que estão analisando "todas as opções possíveis para apoiá-los face à rápida evolução da situação".



Este anúncio de Ottawa ocorre depois que Reino Unido, França, Estados Unidos e outros países anunciaram que realizaram operações para retirar seus cidadãos ou pessoal diplomático.