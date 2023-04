Reino Unido se prepara para coroar Charles III

Charles III será oficialmente coroado em Londres dentro de duas semanas, em uma cerimônia rica em tradição, mas que o rei britânico quer mais simples e moderna do que a de Elizabeth II há 70 anos. E isso desperta muito menos interesse.



Sua coroação, em 6 de maio na Abadia de Westminster diante de 2.000 convidados, incluindo chefes de Estado, cabeças coroadas e membros da sociedade civil, acontecerá oito meses depois que ele assumiu o trono com a morte de sua mãe, que reinou por sete décadas.



A coroação da muito jovem Elizabeth II em 1953 teve 8.000 convidados, uma carruagem do século XVIII e durou três horas.



A de Charles III, de 74 anos e que substituía a mãe há muito tempo, será limitada a pouco mais de uma hora e terá elementos modernos, como uma carruagem climatizada e um óleo vegano.



Mas se a coroação de Elizabeth II foi acompanhada pela BBC por 27 milhões dos então 36 milhões de britânicos, agora 64% dizem não estar interessados, segundo uma pesquisa da YouGov.



Em um Reino Unido em plena crise, com a inflação que não fica abaixo dos 10%, outra pesquisa mostrou que para 51% dos britânicos a cerimônia não deveria ser paga com dinheiro público.



Não haverá "extravagância ou excesso", prometeu o ministro do gabinete Oliver Dowden. Mas "é um momento maravilhoso da nossa história e as pessoas não gostariam de nos ver economizando", acrescentou.



Charles III, cujo papel é meramente cerimonial e sem poder político, chega ao trono em um Reino Unido com múltiplos desafios. Entre eles, aspirações separatistas em duas de suas nações - Escócia e Irlanda do Norte - e a revisão do passado colonial e escravista, que levou o novo rei a apoiar uma investigação sobre o papel da monarquia no tráfico de escravos.



Neste contexto, o grupo antimonarquista Republic planeja um protesto no centro de Londres no dia da coroação.



"A coroação é a celebração do poder e privilégios hereditários, não tem lugar na sociedade moderna", disse seu presidente, Graham Smith.



- Harry sem Meghan -



Mas o que mais parece interessar a opinião pública é a presença do príncipe Harry entre os convidados.



Depois de lançar duras críticas à monarquia em um documentário da Netflix e em um livro de memórias explosivo, o filho mais novo de Charles III, de 38 anos, comparecerá à cerimônia sozinho.



Sua esposa Meghan, que chegou a acusar um membro não identificado da família real de racismo, ficará com os filhos na Califórnia, onde o casal vive desde que abandonou a monarquia em 2020.



A coroação em si começará pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Lá, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito.



Em seguida, receberá os atributos reais: manto, orbe, cetro e coroa de Edward, do século XVII, adaptada para a ocasião.



Camilla, de 75 anos, com quem se casou pela segunda vez em 2005, será coroada com a coroa da rainha Mary, avó de Elizabeth II.



Uma nova procissão, acompanhada por 4.000 soldados em uniforme de gala, os levará de volta ao palácio, de onde saudarão a multidão e assistirão a um desfile aéreo.