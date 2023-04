O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) do Sudão anunciou neste domingo (noite de sábado, 22, no Brasil) que está ajudando as tropas americanas a evacuar a embaixada de Washington na capital Cartum, envolta em violência.



"O comando das Forças de Apoio Rápido coordenou com a missão das forças americanas, consistindo em seis aviões, para evacuar diplomatas e suas famílias na manhã de domingo", afirmou no Twitter o grupo, que na última semana esteve em um conflito mortal com o exército sudanês.