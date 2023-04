A Rússia anunciou neste sábado (22) a expulsão de "mais de 20" diplomatas alemães, em retaliação a uma medida semelhante tomada pelo governo alemão, que até agora não deu nenhuma informação oficial sobre o assunto.



A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse à televisão estatal Zvezda que o governo do presidente Vladimir Putin expulsou "mais de 20" diplomatas alemães, em resposta a "outra expulsão em massa de pessoal de missões diplomáticas russas na Alemanha".



O governo alemão, contatado pela AFP, não confirmou a expulsão dos diplomatas russos, limitando-se a indicar que esteve "em contato" com Moscou "nas últimas semanas, por questões de pessoal".