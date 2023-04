Seis tanques Leopard deixam a Espanha para a Ucrânia

Os seis tanques Leopard prometidos pela Espanha à Ucrânia partiram por mar na noite de sexta-feira e chegarão ao seu destino em cerca de seis dias, informou a ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, neste sábado.



"Os Leopard (...) juntamente com vinte veículos de transporte embarcaram no porto de Santander [norte] e já se dirigem para a Ucrânia, onde chegarão dentro de cinco a seis dias", disse Robles aos jornalistas.



"Existem outros quatro Leopard em reforma e quando forem consertados também serão levados para a Ucrânia", acrescentou a ministra.



Madri havia anunciado o envio desses tanques como parte da ajuda dos países europeus à Ucrânia para combater a invasão russa.



Tendo resistido durante todo o inverno aos ataques russos no leste, as forças ucranianas estão preparando uma contraofensiva para a primavera ou verão.