Explosão em mina de carvão na Colômbia deixa saldo final de sete mortos

A explosão de uma mina de carvão na madrugada de quinta-feira deixou um saldo final de sete mortos na Colômbia, informaram as autoridades nesta sexta (21) após encontrarem os corpos de quatro trabalhadores que estavam desaparecidos.



"De acordo com o último relatório (...) temos o avistamento de quatro corpos sem vida, que estão em processo de recuperação", disse à imprensa Álvaro Farfán, do corpo de bombeiros do departamento de Cundinamarca (centro).



A tragédia aconteceu por volta da 01h00 da madrugada de quinta-feira no município de Cucunubá, cerca de 90 km ao norte de Bogotá, e, segundo hipóteses das autoridades, ocorreu devido ao acúmulo de gases no interior das galerias.



No mesmo dia, os socorristas recuperaram os corpos de três mineiros e trabalhavam para localizar os outros quatro que estavam presos.



Cundinamarca foi epicentro de dois acidentes em minas nos últimos dois meses. Em meados de março, outra explosão no município de Sutatausa deixou 21 mortos, uma das piores tragédias desse tipo na Colômbia.



Neste departamento e em outros do centro e noroeste do país, os municípios têm uma importante tradição mineira. Seus habitantes optam por essa atividade, que oferece melhores salários do que o salário mínimo colombiano de pouco mais de 200 dólares.



O Ministério de Minas e Energia registrou 1.262 acidentes desse tipo desde 2011 até maio de 2022, deixando uma média de 103 mortes por ano.