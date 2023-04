Canadá promete quase US$ 10 bilhões à Volkswagen para fábrica de baterias elétricas

O governo canadense concederá subsídios de até 13,2 bilhões de dólares canadenses (9,8 bilhões de dólares americanos, 49,4 bilhões de reais na cotação atual) ao longo de dez anos à montadora alemã Volkswagen para a construção de sua primeira fábrica de baterias elétricas fora da Europa, no Canadá.



"O investimento dependerá da quantidade de baterias fabricadas e ficará entre 8 bilhões e 13,2 bilhões de dólares (canadenses)", disse o primeiro-ministro Justin Trudeau em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21).



Esta fábrica criará "3.000 empregos diretos e até 30.000 empregos indiretos", disse Trudeau, referindo-se ao anúncio como um "avanço histórico".



A Volkswagen anunciou em meados de março sua intenção de construir esta fábrica em Saint-Thomas, Ontario (centro-leste), tornando-se assim a primeira nova fabricante a se instalar no Canadá nos últimos 35 anos.



O início da construção está previsto para o próximo ano.



Esta fábrica terá uma área equivalente a mais de 378 campos de futebol americano, tornando-se a maior unidade fabril do país.



A abertura está prevista para 2027 e produzirá baterias "para até um milhão de veículos elétricos por ano", segundo uma nota do gabinete do primeiro-ministro.



"A fábrica de Saint-Thomas será uma referência nacional na cadeia de fornecimento de veículos elétricos", acrescentou Trudeau durante uma coletiva de imprensa.



VOLKSWAGEN