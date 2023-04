DeSantis anuncia viagem internacional por países aliados dos EUA

O governador republicano da Flórida e provável candidato à presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis, anunciou uma viagem internacional a vários aliados importantes de Washington para impulsionar sua esperada candidatura à Casa Branca.



DeSantis visitará Japão, Coreia do Sul, Israel e Reino Unido, disse um comunicado de seu escritório, uma viagem para "expandir parcerias econômicas" com a Flórida.



O Ministério das Relações Exteriores do Japão indicou que DeSantis estará no Japão nos dias 24 e 25 de abril, e deverá visitar o primeiro-ministro Fumio Kishida.



Ele também terá um jantar de trabalho com o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, na segunda-feira, acrescentou o ministério.



DeSantis é a maior ameaça ao ex-presidente Donald Trump na batalha pela indicação republicana nas eleições de 2024.



O Japão e a Coreia do Sul são os principais aliados dos EUA na Ásia, e Washington tem mais tropas em solo japonês do que em qualquer outro lugar do mundo.



Israel é outra parada tradicional para os candidatos presidenciais dos EUA, especialmente os republicanos, assim como o Reino Unido pelo "relacionamento especial" entre os dois países.