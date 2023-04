Aliados ocidentais prometem apoio 'firme' à Ucrânia em reunião na Alemanha

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta sexta-feira (21) que o apoio internacional à Ucrânia continua "verdadeiro e firme" na abertura de uma reunião na Alemanha com seus aliados para discutir novas ajudas a Kiev.



Na véspera das negociações, envolvendo representantes de 50 países, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu aos aliados ocidentais que enviem mais caças e mísseis de longo alcance.



Zelensky fez seus pedidos diretamente ao secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que visitou Kiev antes de seguir para Ramstein (Alemanha).



"Nosso apoio às forças da liberdade na Ucrânia continua firme e verdadeiro", declarou Austin na base aérea de Ramstein.



"Na reunião do Grupo de Contato de hoje, vamos nos concentrar em três questões principais: defesa aérea, munições e facilitadores", disse Austin, referindo-se à logística e outros apoios que permitem a operação das unidades militares.



Zelensky pediu a ajuda da Otan para "superar a relutância" de alguns Estados-membros em fornecer foguetes de longo alcance, aviões de combate modernos e veículos blindados.



A reunião de Ramstein atraiu a ira de Moscou. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a ação dos aliados "confirma seu envolvimento direto no conflito e envolvimento no planejamento de operações militares".



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, também acusou a Otan de tentar "absorver e arrastar a Ucrânia para a aliança", mostrando que a Rússia estava certa em "lançar esta operação" para garantir sua segurança.



Alguns membros da Otan enviaram caças da era soviética para a Ucrânia, mas até agora nenhuma aeronave moderna, como o F-16 projetado pelos EUA, apesar dos apelos de Kiev nesse sentido.



Os parceiros ocidentais da Ucrânia também relutam em enviar foguetes de longo alcance por medo de que a Ucrânia os use para atacar alvos dentro da Rússia.



Apesar disso, Stoltenberg reconheceu a necessidade de se falar em novas "plataformas" de apoio ao conflito, já no seu segundo ano, e sublinhou a necessidade de garantir que as armas já fornecidas continuem funcionando.



"Acho que às vezes subestimamos toda a logística necessária para colocar os principais tanques de batalha operacionais, então talvez seja um pouco mais chato, mas a logística é extremamente importante", disse ele.



"Agora, esta é uma batalha de atrito e uma batalha de atrito se torna uma guerra de logística", disse o chefe da Otan.



A reunião de Ramstein começou com conversas "frutíferas" sobre ajuda militar entre representantes de Kiev e seus colegas americanos, disse o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, no Twitter.



- Defesa antiaérea -



Nesta semana, a Ucrânia disse ter recebido de seus aliados os primeiros sistemas de defesa aérea Patriots, considerados um dos mais avançados dos Estados Unidos. A Alemanha também entregou o prometido sistema de mísseis antiaéreos Iris-T.



A Ucrânia há muito tempo exigia esse material de seus aliados ocidentais para se defender contra ataques de mísseis russos e repelir a invasão.



Na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, jornalistas da AFP viram um grupo de soldados usando artilharia fornecida pelo Reino Unido.



Nesta área, a vários quilômetros das posições russas, os militares trabalharam com a peça de artilharia fixada ao solo. Um carregava projéteis na arma enquanto outros ajustavam as coordenadas e carregavam a arma antes do comando final "Fogo!".



Durante a visita de Stoltenberg a Kiev, o chefe da Otan sublinhou que a entrada da Ucrânia na aliança não é uma prioridade imediata.



"Todos os aliados da Otan concordaram que a Ucrânia se torne um membro da Otan, mas o foco principal agora é, obviamente, como garantir que a Ucrânia prevaleça", disse ele.



"Sem uma Ucrânia soberana e independente, não faz sentido falar em adesão", afirmou.