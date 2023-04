O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu, nesta quinta (20), um cessar-fogo "de ao menos três dias" no Sudão por ocasião da celebração do Eid al Fitr, que marca o fim do Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos.



"É um momento importante do calendário muçulmano. Penso que é um bom momento para que se mantenha um cessar-fogo (...) Estamos em contato com as partes, pensamos que é possível", disse o líder das Nações Unidas à imprensa, após uma reunião virtual com a União Africana, a Liga Árabe e outras organizações regionais.