Exército iraniano recebe 200 novos drones 'estratégicos'

O ministério de Defesa do Irã entregou ao exército mais de 200 novos drones "estratégicos" equipados com mísseis, informou a mídia estatal nesta quinta-feira (20).



Em uma cerimônia televisionada, o ministro da Defesa, Mohamad-Reza Ashtiani, entregou "mais de 200 drones estratégicos de longo alcance" ao chefe do exército, Abdolrahim Mousavi, comunicou a agência oficial de notícias IRNA.



Produzidos pelo ministério de Defesa iraniano, os drones são projetados para missões de reconhecimento e ataque e podem transportar mísseis ar-ar e ar-terra, acrescentou o órgão estatal.



Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções ao Irã por seu programa de drones, alegando que Teerã teria fornecido estes aparatos à Rússia no conflito na Ucrânia.



A República Islâmica reconheceu que entregou drones a Moscou, mas garantiu que as remessas foram feitas antes da ofensiva em solo ucraniano.