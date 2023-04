Primeiro filme gravado no espaço estreia na Rússia

O primeiro filme de ficção gravado em órbita estreou nos cinemas russos nesta quinta-feira (20), cujo título, "Vizov" ("The Challenge", em inglês), simboliza a corrida espacial entre Moscou e Washington.



Para filmar o longa-metragem, que conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional (ISS) para operar um cosmonauta ferido, uma atriz e um diretor foram enviados à estação em outubro de 2021, quando permaneceram em órbita por 12 dias.



O projeto foi realizado de forma rápida para se antecipar à uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise e se tornou motivo de orgulho para Moscou, em meio a uma rivalidade espacial com Washington que remete aos tempos da Guerra Fria.



"Somos os primeiros a rodar um longa-metragem a bordo de uma espaçonave em órbita, novamente os primeiros", comemorou o presidente russo, Vladimir Putin, em 12 de abril, que gosta de lembrar que Moscou enviou o primeiro homem ao espaço em 1961.



Em Moscou, várias pessoas caminham em frente à cápsula espacial Soyuz MS-18, que trouxe a equipe de filmagem para a Terra e agora está em exibição no famoso Parque Gorki.



"Estamos orgulhosos de nossos atores russos", diz Polina Andreyeva, especialista em marketing.



"É muito interessante ver como nossa cidade está progredindo, que foi a primeira a fazer um filme no espaço", acrescenta Tatiana Kulikova, funcionária de uma empresa.



"Somos a Rússia, a Rússia está sempre à frente", afirmou.



Se este longa-metragem rendeu tantos elogios, é também porque a Rússia está mergulhada em uma profunda crise diplomática com o Ocidente desde o início da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.



Os Estados Unidos e os países europeus impuseram uma série de sanções diplomáticas e econômicas à Rússia.



O setor espacial parece ser, por enquanto, um dos últimos campos de cooperação entre russos e ocidentais, embora a rivalidade seja acirrada, especialmente desde a ascensão de empresas privadas, como a americana SpaceX de Elon Musk.



O filme foi co-produzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo canal de televisão Pervy Kanal.



"Somos todos fãs de 'Gravidade'", um filme americano com a temática espacial, lançado em 2013, disse Konstantin Ernst, chefe da Pervy Kanal, na segunda-feira (17).



"Mas o nosso 'Vizov', rodado em gravidade zero real, mostra que foram apenas efeitos especiais" no filme americano, acrescentou.



As cenas foram gravadas no módulo russo de 230 m3 da ISS e a participação de três cosmonautas russos na estação dão um efeito de autenticidade ao longa, que foi visto pela AFP.



Para produzir os 50 minutos de filme, o diretor, Klim Chipenko, que foi responsável pela câmera, luz e som, registrou 30 horas de gravações.



O protagonismo fica com a atriz russa Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica do país.



ISS