Tribunal alemão anula processo contra principal suspeito do caso Maddie

Após um tribunal se declarar incompetente, o principal suspeito do caso "Maddie" não será julgado este ano na Alemanha pelos cinco casos de estupro e agressão sexual, conforme esperado.



"O tribunal de Brunswick se declara incompetente" nestes cinco casos, comunicaram nesta quinta-feira (20).



De acordo com o tribunal, o último endereço conhecido do suspeito não estava sob sua jurisdição.



Por isso, a Promotoria de Brunswick, no norte da Alemanha, também deveria ser afastada das atuais investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, indicou o advogado do suspeito.



O alemão Christian B. é o principal suspeito do homicídio da menina britânica, que desapareceu em 3 de maio de 2007 - pouco antes do seu quarto aniversário -, num balneário da região turística do Algarve, em Portugal, onde passava férias com a família.



Este pedófilo reincidente viveu vários anos no sul de Portugal e atualmente cumpre uma pena de sete anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos.



Ele também foi acusado de outros cinco crimes e assédios sexuais cometidos em Portugal entre 2000 e 2017, pelos quais era esperado que fosse julgado nos próximos meses.



Agora, cabe às outras promotorias regionais alemãs - onde o suspeito morou - decidir se aceitam esses casos.