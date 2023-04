Primeiro filme gravado no espaço estreia na Rússia

O primeiro filme de ficção gravado em órbita estreou nos cinemas russos nesta quinta-feira (20), cujo título, "Vizov" ("The Challenge", em inglês), simboliza a corrida espacial entre Moscou e Washington.



Para filmar o longa-metragem, que conta a história de uma cirurgiã enviada à Estação Espacial Internacional (ISS) para operar um cosmonauta ferido, uma atriz e um diretor foram enviados à estação em outubro de 2021, quando permaneceram em órbita por 12 dias.



O projeto foi realizado de forma rápida para se antecipar à uma iniciativa americana liderada por Tom Cruise e se tornou motivo de orgulho para Moscou, em meio a uma rivalidade espacial com Washington que remete aos tempos da Guerra Fria.



"Somos os primeiros a rodar um longa-metragem a bordo de uma espaçonave em órbita, novamente os primeiros", comemorou o presidente russo, Vladimir Putin, em 12 de abril, que gosta de lembrar que Moscou enviou o primeiro homem ao espaço em 1961.



O filme foi co-produzido pela agência espacial russa Roscosmos e pelo canal de televisão Pervy Kanal.



"Somos todos fãs de 'Gravidade'", um filme americano com a temática espacial, lançado em 2013, disse Konstantin Ernst, chefe da Pervy Kanal, na segunda-feira (17).



"Mas o nosso 'Vizov', rodado em gravidade zero real, mostra que foram apenas efeitos especiais" no filme americano, acrescentou.



As cenas foram gravadas no módulo russo de 230 m3 da ISS e a participação de três cosmonautas russos na estação dão um efeito de autenticidade ao longa, que foi visto pela AFP.



Para produzir os 50 minutos de filme, o diretor, Klim Chipenko, que foi responsável pela câmera, luz e som, registrou 30 horas de gravações.



O protagonismo fica com a atriz russa Yulia Peresild, um dos principais nomes da indústria cinematográfica do país.



ISS