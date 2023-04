Um imigrante morto e 47 resgatados em naufrágio na Grécia

Um imigrante morreu e 47 foram resgatados depois que sua embarcação virou na costa sul da Grécia, informou a Guarda Costeira nesta quinta-feira (20).



A Guarda Costeira encontrou "um homem morto de 45 anos e 47 sobreviventes" na península do Peloponeso, disse à AFP o responsável pela operação. Ele acrescentou que quatro crianças e três mulheres foram levadas ao hospital.



O barco atingiu uma rocha, disse a Guarda Costeira, sem especificar quantas pessoas estavam no barco ou suas nacionalidades.



Milhares de migrantes tentam chegar à União Europeia através da Grécia, fazendo uma viagem perigosa através do Mediterrâneo, muitas vezes em barcos lotados e dilapidados.