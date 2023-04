Igreja Católica beatificará cinco religiosos executados durante a Comuna de Paris

A Igreja Católica vai beatificar neste sábado cinco religiosos executados durante a Comuna de Paris, insurreição popular ocorrida em 1871, em cerimônia na França presidida por um representante do papa Francisco.



O Vaticano abriu caminho para sua beatificação em novembro de 2021, quando reconheceu o "martírio" desses eclesiásticos --Henri Planchat, Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze e Frézal Tardieu-- que "morreram por ódio à fé".



Os religiosos foram executados no final da Comuna de Paris, uma insurreição contra as autoridades da época durante a qual se estabeleceu um breve governo popular em Paris entre 18 de março e 28 de maio de 1871.



Os cinco foram mortos a tiros em 26 de maio, durante a chamada "semana sangrenta" que pôs fim à Comuna.



A repressão dessa insurreição popular deixou entre 6.500 e 20.000 mortos, segundo estimativas de historiadores.



Antes de sua execução, os insurgentes os mantiveram prisioneiros por várias semanas.



Uma faixa com seus retratos será exposta durante a cerimônia programada na igreja de Saint Sulpice, em Paris, que será presidida pelo cardeal italiano Marcello Semeraro, representando o papa Francisco, juntamente com o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich.



A cerimônia ocorre meses antes da visita do pontífice argentino à França, em setembro.