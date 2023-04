'Queda de satélite da Nasa' provoca lampejo no céu de Kiev

A administração de Kiev informou, nesta quarta-feira (19), que um "satélite da Nasa" caiu na capital ucraniana, depois que um forte lampejo gerou uma onda de especulações nas redes sociais.



"Por volta das 22h [16h em Brasília] de 19 de abril, observou-se no céu de Kiev o lampejo brilhante de um objeto aéreo", declarou o chefe da administração militar da cidade, Serhiy Popko, no Telegram.



"Segundo a informação preliminar, o fenômeno foi resultado da queda de um satélite da Nasa na Terra", acrescentou.



Na segunda-feira, a agência espacial dos Estados Unidos anunciou que um antigo satélite de 300 kg entraria na atmosfera em algum momento desta quarta-feira.



A Nasa disse que esperava que a maior parte do objeto fosse se desintegrar ao entrar na atmosfera, mas admitiu que "alguns componentes" poderiam "sobreviver".



O risco de que tais fragmentos possam atingir algum indivíduo é baixo, de aproximadamente um em cada 2.467, detalhou a agência espacial.



O satélite RHESSI, utilizado para observar as erupções solares, foi colocado em órbita em 2002 e saiu de serviço em 2018, acrescentou.



Um correspondente da AFP em Kiev viu um clarão no céu sobre a capital, mas o mesmo não foi acompanhado por nenhum ruído.



Popko detalhou que, após o lampejo, o alarme antiaéreo foi acionado, mas "a defesa aérea não estava em funcionamento".



Pouco depois do flash de luz, a Força Aérea ucraniana afirmou que o fenômeno estava "relacionado com a queda de um



A Aeronáutica acrescentou, no entanto, que ainda era necessário esclarecer o ocorrido.



Nas redes sociais, circularam muitas especulações e memes após o clarão, e a Forças Aérea solicitou que os usuários não utilizassem seu emblema oficial para fins humorísticos.