O astro do K-pop, Moonbin, integrante da 'boy band' Astro, morreu, nesta quarta-feira (19), aos 25 anos, anunciou sua gravadora, Fantagio.



"Em 19 de abril, o integrante da Astro, Moon Bin, deixou nosso mundo inesperadamente e virou uma estrela no céu", informou a gravadora Fantagio em um comunicado em coreano postado em sua conta oficial no Twitter na manhã desta quinta-feira (tarde de quarta, 19, no Brasil).