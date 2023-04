A Suprema Corte dos Estados Unidos, que deveria se pronunciar nesta quarta-feira (19) sobre o quebra-cabeças legal em torno do destino da pílula abortiva no país, decidiu estender por mais dois dias o acesso total ao medicamento.



O alto tribunal indicou em um texto curto que estendeu a suspensão da decisão de um tribunal de primeira instância sobre a pílula por 48 horas, até as "23h59(locais) de sexta-feira, 21 de abril".