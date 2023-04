Biden recebe presidente do Governo espanhol em 12 de maio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, na Casa Branca, em 12 de maio - anunciou a porta-voz do Executivo americano, Karine Jean-Pierre, nesta quarta-feira (19).



A visita buscará "aprofundar os laços históricos" entre os dois países, aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse Karine em entrevista coletiva.



A discussão se concentrará, principalmente, no apoio à Ucrânia ante a invasão russa, nas sanções impostas por países ocidentais à Rússia, na mudança climática e na cooperação com os países da América Latina e do Caribe, acrescentou a porta-voz.



Karine Jean-Pierre destacou que a reunião acontecerá pouco antes de a Espanha assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE), em 1º de julho, por um período de seis meses.