Coroação de Charles III contará com relíquias doadas pelo papa Francisco

Uma cruz de prata cerimonial com fragmentos de madeira que, segundo o Vaticano, vieram da cruz usada para crucificar Jesus Cristo, foi abençoada, nesta quarta-feira (19), no Reino Unido, antes de ser usada na coroação do rei Charles III no próximo mês.



O papa Francisco presenteou os dois fragmentos da "Vera Cruz", um com 5 milímetros e o outro com 1 centímetro, para a coroação do monarca e de sua esposa, Camila, em 6 de maio, em Londres.



Esses fragmentos foram moldados em uma pequena cruz e incorporados ao design geral, visíveis através de uma gema de cristal rosa.



O arcebispo do País de Gales, Andrew John, abençoou a nova Cruz de Gales perante dignitários e fiéis em um serviço religioso realizado em Llandudno, no norte do país.



O artefato será transportado para Londres para liderar a procissão da coroação.



A cruz "fala sobre nossa fé cristã, nosso patrimônio, nossos recursos e nosso compromisso com a sustentabilidade", afirmou o arcebispo.



"Também estamos felizes que seu primeiro uso seja guiar Suas Majestades até a Abadia de Westminster no serviço de coroação", acrescentou.



Charles presenteou a Cruz de Gales à Igreja Anglicana de Gales por ocasião de seu centenário.



O designer Michael Lloyd levou dois anos para fazê-la, utilizando lingotes de prata reciclada e fragmentos de madeira e ardósia galeses.



Após a coroação, a cruz será compartilhada pelas igrejas anglicana e católica romana do País de Gales.



O próprio Charles aplicou a marca de autenticidade do rei - uma cabeça de leopardo - aos elementos de prata da cruz no ano passado, em Londres.