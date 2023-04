Mais de 270 civis mortos em confrontos no Sudão, dizem embaixadas

Mais de 270 civis foram mortos desde o início dos confrontos no Sudão no último sábado (15), anunciaram as embaixadas ocidentais em Cartum nesta quarta-feira (19).



O número de mortos é "alto", disseram as 15 embaixadas - incluindo a dos Estados Unidos e da União Europeia - em um comunicado, especificando que as contagens são "provisórias".



De acordo com as mesmas fontes, o acesso à capital Cartum foi bloqueado, os moradores estão sem luz elétrica e os hospitais estão destruídos.



Os beligerantes devem "cessar as hostilidades imediatamente e sem condições" após cinco dias de "ataques contra civis, diplomatas e humanitários", instaram as embaixadas.



Milhares de pessoas fugiram da capital sudanesa nesta quarta-feira, quando os confrontos se intensificaram, pelo quinto dia consecutivo, entre o exército e os paramilitares.



No último sábado, a violência eclodiu entre as forças de dois generais que tomaram o poder através de um golpe em 2021. O chefe do exército, Abdel Fatah al-Burhan, e seu então subordinado direto, Mohamed Hamdan Daglo, comandante do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (Far).



Ambos se opõem aos planos de integrar as Far ao exército regular, uma condição fundamental de acordo final para retomar a transição democrática do Sudão.