Juan Carlos I retorna à Espanha pela 2ª vez desde que se estabeleceu no exterior

O rei emérito Juan Carlos I retornou para a Espanha, nesta quarta-feira (19), em uma visita que se anuncia mais discreta do que a anterior, há quase um ano, a primeira desde que se mudou para Abu Dhabi perseguido por escândalos e que gerou grande polêmica.



Sem anúncio oficial prévio da Casa Real, do governo, ou de qualquer autoridade local, o jato privado emiradense que transportava Juan Carlos aterrissou no aeroporto de Vigo (noroeste) pouco antes das 14h (9h no horário de Brasília), segundo um fotógrafo da AFP no local.



O antigo monarca chegou de Londres, onde na noite anterior assistiu ao jogo de futebol Chelsea-Real Madrid pela Champions League.



Do aeroporto de Vigo, planejava viajar para a cidade costeira vizinha de Sanxenxo, o mesmo lugar de Galiza escolhido em maio de 2022 para sua volta à Espanha, quase dois anos depois de partir para morar no exterior. O retorno coincide com uma regata, da qual participou o veleiro que historicamente comandando por ele, o "Bribón".



A Casa Real não se pronunciou sobre esta segunda viagem, e o governo de Pedro Sánchez classificou-a como pessoal.



"O governo não tem nada a comentar sobre isso. Como sabem, são decisões pessoais que não nos cabe avaliar", disse a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez, em coletiva de imprensa.